Ryan Giggs tutuklanıp kefaletle serbest bırakıldı, partnerini dövdüğü suçlamasını reddetti

Giggs 1991-2007 arası 64 kez Galler formasını giydi

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Galler Teknik Direktörü ve Manchester United'ın eski futbolcularından Ryan Giggs, partnerini darp ettiği şüphesiyle tutuklandı. Kefaletle serbest bırakılan Giggs, kendisine yöneltilen suçlamayı reddetti.