İngiltere'de terör tehdidi seviyesi yükseltildi

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Viyana saldırılarının şüphelisini "kendisini IŞİD'e yakın hisseden radikalleşmiş bir kişi, İslamcı terörist" olarak tanımladı.

Fransa'nın güney şehri Nice'te Ekim sonunda bir kilisede düzenlenen bıçaklı saldırıda üç kişi öldürüldü, geçen ay da Fransa'nın başkenti Paris'te Muhammed Peygamber karikatürü gösteren öğretmen Samuel Paty de başı kesilerek öldürülmüştü.