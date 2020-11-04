ABD seçimlerinde BBC muhabirinin Beyaz Saray'dan parti izlenimleri: 'Gece boyu gerilim vardı, bol içki tüketildi'

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Gece boyu Beyaz Saray'da gerilim vardı.

Beyaz Saray görevlileri ve Donald Trump'ın seçim kampanyasında çalışanlar gecenin çoğunu orada geçirdi. Başkanlarının geleceği tehlikedeydi ve yapabilecekleri tek şey beklemek ve içki içmekti. Bolca...

Salı sabahı Beyaz Saray'da çalışan kadınlar işe kutlama kıyafetleriyle gelmişti: Cumhuriyetçi kırmızısı süveterler, etekler ve toplu ayakkabılarla, adı konulmamış bir kıyafet kuralına uyuyor gibi gözüküyorlardı.

Gün boyunca seçimi takip ettiler ve neler olacağını kavramaya çalıştılar.

Bir saatten sonra Trump Florida'da Demokrat rakibi Biden'ın önüne geçti. Ortam şenlendi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany'nin masası şarap şişeleri ve cips paketleriyle doldu.

Fakat heyecan ve stres bitmemişti. Bir görevli şarabın ardından biraya geçerken partinin havası inişe geçti.

Beyaz Saray çalışanları gergin olmalarına rağmen güçlü ve özgüvenli gözükmeye çalışıyordu.

İçlerinden biri "Çok iyi hissediyoruz" dedi ve Florida'daki sayımlarda Trump'ın öne geçmesinin kendilerine iyimserlik aşıladığını söyledi.

Temkinli bir şekilde gülümsedi.

Oda Samimi Kaşmir adlı pembe, kokulu bir mumun rayihasına bürünmüştü.

Arkasında, yüksek sesle son dakika gelişmelerini duyuran bir TV açıktı.

Haber sunucusu "sosyalist anarşiye" karşı uyarıyordu. Demokratların kazanması durumunda bunun olacağını düşünüyorlardı.

Yandaki bir odada, bir görevli diğerinin omzunu tutarak onu sakinleştirmeye çalışıyordu.

Binanın bir diğer tarafında ise başkanın zafer partisi devam ediyordu. Yıldızların gözüktüğü açık bir havada, çoğu kırmızı kıyafetler giymiş yüzlerce davetli kutlamaya gelmişti.

Bu kutlama aynı zamanda bir geleneği sonlandırdı. ABD başkanlarının seçim gecesi Beyaz Saray'da kutlama yapmasını yasaklayan bir yasa olmasa da bugüne kadar hiçbir başkan böyle bir etkinlik yapmamıştı.

Trump'ın öncülleri, hangi partiden olursa olsun, ülkeyi yönetme işleri ile seçim kampanyası işlerini olabildiğince ayrı yürütmek istiyordu. Fakat bu ikisi arasındaki çizginin bulanıklaştığı zamanlar da oluyordu.

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Ronald Reagan ve Barack Obama, kampanyalarında arka plan olarak Beyaz Saray'daki odaları kullansa da kampanyalarıyla görevlerini ayrıştırma çabası içindelerdi.

Trump'ın Beyaz Sarayı'nda ise bu ayrım ortadan kalktı.

Kutlama için bu mekanın tercih edilmesi pek çok kişi tarafından eleştirildi.

1996'da Beyaz Saray'da ulusal güvenlik bütçeleri alanında kıdemli bir yönetici olan American Üniversitesi Profesörü Gordon Adams da onlardan biri.

Kendisi, o yılki seçim gecesini Bill Clinton ile Arkansas'ta geçirmiş.

Gecenin ilerleyen saatlerinde diğer görevlilerle birlikte Washinton'a uçup gece de otobüsle Beyaz Saray'a geçmişler.

Profesör Gordon Adams, "Ortam aşırı sessizdi. Kutlama yapan kimse yoktu" diyor.

Adams, Trump'ın kutlaması hakkında ise "Acınası" yorumunda bulunuyor.

Gece Beyaz Saray'da yapılan parti, Trump'ın sonlandırdığı geleneklerden yalnızca biriydi.

Kampanya görevlileri Beyaz Saray'daki Eisenhower Yönetim Ofisi Binası'nda kurdukları "operasyon odasında" çalışıyordu.

Buna karşı çıkanlar, bu tür siyasi aktivitelerin Beyaz Saray sınırları içerisinde yapılmaması gerektiğini söylüyor.

Eleştirilere yanıt veren Trump'ın kampanya sözcülerinden Tim Murtaugh, bunu engelleyen bir kural olmadığını aktardı ve "Amerikan vergi mükelleflerine maddi bir yük yaratmadık" dedi.

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Gece boyunca Beyaz Saray önünde protestolar vardı

Murtaugh ve başkanın destekçileri, Trump'ın Washington'da gidişatı değiştirip gelenekleri yıkmasından memnun. Seçimi kazanmayı başarırsa, bunda sıra dışı yaklaşımının da etkisi olacak.

Partide sahneye çıkan be konuşan Trump, yanlış bir iddiada bulunarak seçimi kazandığını öne sürdü.

Bunun üzerine odada tezahürat yapıldı.

Oysa sandıklarda daha sayılmamış milyonlarca oy var.

Televizyon ekranlarındaki yorumcular, Trump'ın bu iddiasıyla afalladı.

Trump'ın orada yaptığı konuşma, eşi benzeri görülmemiş bir seçim gecesine rahatsız edici bir nokta koydu.