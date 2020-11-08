Hollanda hükümetinden Groningen'deki deprem mağdurlarına 1,5 milyar euro yardım

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Doğalgaz aramalarının neden olduğu depremlerin evlere verdiği zarar, kentte birçok kez protesto edilmişti.

Hollanda hükümeti, Kuzey Denizi'ndeki doğal gaz aramaları nedeniyle sürekli olarak küçük çaplı depremlerin meydana geldiği Groningen kentindeki binalar ve altyapının yenilenmesi ile halkın zararının giderilmesi amacıyla 1,5 milyar eurodan fazla bütçe ayırdı.

Groningen eyalet yönetimi, bölge sakinleri ve hükümet arasında depremzedelerin zararının tazmin edilmesi amacıyla uzun süredir devam eden görüşmeler, anlaşmayla sonuçlandı.

Hollanda İçişleri ve Maliye Bakanları Cuma günü öğleden sonra, yardım planını yerel yetkililere sundu. Kuzey Denizi'nde devam eden doğalgaz arama çalışmaları nedeniyle, Groningen ve çevresinde büyüklüğü 1,9 ile 4 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geliyor.

Deniz seviyesinin altındaki ülkede, yerleşimlerin yumuşak zemine inşa edilmesi nedeniyle, küçük çaplı depremler de binalarda ve altyapıda ciddi hasara yol açabiliyor.

30'ar bin euro

Bölge sakinleri uzun süreden beri soruna çözüm bulunması için hükümetle görüşme halindeydi.

16 Ekim'de yerel yönetimler ile hükümet, yeni bir yardım planı üzerinde anlaştı. Bu plan halk tarafından da benimsendi.

Hollanda hükümeti depremzedelerin zararının giderilmesi için 1,5 milyar eurodan fazla bir bütçe ayırdı. Bölge televizyonu RTV Noord'a göre yardım paketi mevcut zararın karşılanmasının yanı sıra, gelecekteki beklentileri de karşılayacak şekilde düzenlendi.

Yardım planı kapsamında öncelikle hasarlı binalar ve alt yapı güçlendirilecek ya da yeniden inşa edilecek. Evini yenilemek isteyenlere 30'ar bin euro ödenecek.

Hasar tespiti yapılmayan ancak her ihtimale karşı takviye edilmesinde fayda görülen evlerin sahiplerine de 17'şer bin euro verilecek.

Kaynak, AFP

Hasar tespiti yapılmayan ve güçlendirilecek evler listesinde olmayan binaların sahiplerine ise, evlerini daha sürdürülebilir ve güvenli hale getirmeleri için 10'ar bin euro destek sağlanacak.

Eşit güçlendirme

Deprem bölgesindeki sosyal eşitsizliğin ortadan kaldırılması için de 300 milyon euro harcanacak. Bu kapsamda, bütün mahalle ve sokaklardaki evler, eşit derecede güçlendirilecek.

Sokaklar ve mahallelerin tamamen yıkılıp yeniden inşa edileceği köy ve kasabalarda kamusal alanı yeniden tasarlamak için belediyelere de 300 milyon euro aktarılacak.