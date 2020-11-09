Koronavirüs aşısı: Pfizer ve BioNTech'in aşısının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı
Geniş denek grubu üzerinde yapılan deneylerde Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı "yüzde 90'dan fazla etkili olduğu" açıklandı.
Pfizer ve BioNTech, söz konusu gelişmeyi "bilim ve insanlık için büyük bir gün" sözleriyle duyurdu.
Söz konusu aşı adayı 6 ülkede 43 bin 500 kişi üzerinde test edildi.
Denemelerde ciddi bir güvenlik endişesi ortaya çıkmadı.
Koronavirüs aşısının denendiği ülkeler arasında Türkiye de var.
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Aşı üreticisi şirketlerin, bu ay sonunda acil kullanım onayı için başvuruda bulunmayı planladığı bildirildi.
Aşı, üç hafta arayla iki doz halinde uygulanacak.
Pfizer yıl sonuna kadar 50 milyon doz, 2021 sonuna kadar ise 1,3 milyar doz aşıyı piyasaya sürebilmeyi planlıyor.
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