Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev BBC'ye konuştu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev BBC'ye konuştu
BBC'ye Bakü'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir röportaj veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki çatışmayı kazanmakta olduklarını söyledi.
Ermenistan'ın uzlaşmak için zamanının azaldığını kaydeden Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir barış imkanı görmediğini de sözlerine ekledi.
Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar sürüyor.
Dağlık Karabağ, uluslararası hukuk çerçevesinde Ermenistan'ın işgali altındaki Azerbaycan'ın toprağı olarak tanınıyor.
Bölgede Ermenistan'ın desteklediği, tek taraflı ilan edilen bir yönetim var. Nüfusunun büyük çoğunluğunu da Ermeniler oluşturuyor.