Dağlık Karabağ anlaşması Ermenistan sokaklarında protesto edildi

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Dağlık Karabağ anlaşması Ermenistan sokaklarında protesto edildi

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya, Dağlık Karabağ ve çevresinde çatışmaların sonlanmasına dair bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında Ermenistan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklardaki işgalini sonlandıracak, Dağlık Karabağ'da ise iki taraf elindeki toprakları kontrol etmeye devam edecek.

Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a ve Nahçıvan'dan Azerbaycan'a birer koridor açılacak, bölgeye Rus barış gücü konuşlanacak.

Anlaşmayı ilk olarak duyuran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yerel saatle Salı 01.00'de Facebook hesabından yaptığı bir paylaşımla "Rusya ve Azerbaycan devlet başkanlarıyla Karabağ savaşını sonlandırma anlaşması imzaladım" dedi.

Paşinyan bu kararı vermenin kolay olmadığını söyledi, "Bu anlaşma halkımız için inanılmaz derecede acı verici" dedi ve bunun savaşın gidişatı karşısında sahadaki uzmanlarla görüşmeler sonucu imzalandığını belirtti.

Karar Ermenistan'ın başkenti Erivan sokaklarında büyük protestolara yol açtı.

Protestocular devlet binalarına saldırdı, bazı binaları ele geçirdi.

Bunun üzerine Facebook üzerinden bir canlı yayın yapan Paşinyan, anlaşmayı kabul etmek dışında başka bir şansı olmadığını belirtti.

Fakat bu sözler protestoları sonlandırmaya yetmedi.