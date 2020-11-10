Koronavirüs aşısı: Türkiye'de de denenen Çin aşısı CoronaVac'ın Brezilya'daki denemeleri askıya alındı
Sinovac adlı Çin şirketi tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de denenen Covid-19 aşısının Brezilya'daki denemeleri askıya alındı. Brezilyalı yetkililer, 29 Ekim'de meydana gelen "ciddi bir ters etki" nedeniyle bu kararı aldıklarını açıkladı. CoronaVac adlı aşının denemeleri son aşamaya gelmişti.
Sağlık alanındaki düzenleyici kurum olan Anvisa, "ters etkinin" ne olduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.
Endonezya'da da denenen aşı bir süredir acil kullanım programı kapsamında Çin'de insanlara bağışıklık kazandırmak için kullanılıyor.
Sinovac'tan henüz açıklama yapılmadı.
Brezilya koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, ABD ve Hindistan'ın ardından en fazla teyitli vakanın görüldüğü üçüncü ülke Brezilya.
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Şimdiye kadar 5,6 milyon vakanın görüldüğü ülkede hastalıktan şimdiye kadar 163 bin kişinin öldüğü açıklandı.
Denemeler neden askıya alındı?
Anvisa, Pazartesi günkü açıklamasında, "ciddi bir ters etkinin ardından" CoronaVac'ın klinik deneylerinin durdurulmasına karar verildiğini" duyurdu. Kurum bu olayın ne olduğunu ve ne zaman meydana geldiğini açıklamadı.
Türkiye ve Endonezya'dan ise henüz denemelerin askıya alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Brezilya'daki denemeleri gerçekleştiren Butantan adlı tıbbi araştırma enstitüsünün başkanı Dimas Covas, yerel medyaya denemelerin bir ölüm nedeniyle askıya alındığını söyledi. Ancak Reuters haber ajansına göre Covas, ölümün aşıyla bağlantısı olmadığında ısrar etti. Enstitünün bugün Türkiye saatiyle 17.00'de bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.
Aşı denemeleri zaman zaman askıya alınabiliyor. Eylül'de İngiltere'de de bir gönüllüde görülen ters etki nedeniyle başka bir Covid-19 aşısının denemeleri askıya alınmıştı. AstraZenaca ve Oxford Üniversitesi düzenleyici kurumun onayıyla birkaç gün sonra denemelere devam etmişti.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro tercihinin AstraZeneca'nın aşısı olduğunu söylemiş, Çin'de geliştirilen bir Covid-19 aşısını satın almayacaklarını belirtmişti.
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