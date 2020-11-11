Meksika’da polis, kadın cinayetlerini protesto eden gruba ateş açtı

Meksika'nın Cancun kentinde polis, iki kadının öldürülmesini protesto eden gruba ateş açtı.

İki kişi kurşunlarla yaralanırken iki kişi de yaşanan panik sonucu yaralandı.

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Televisa haber kanalına konuşan vali, yerel emniyet müdürünün bu emre uymadığını, kitleyi dağıtmak için silah kullanma kararı verdiğini anlattı.

Yerel polis birimleri protestoculara karşı plastik mermi kullanıldığını söylese de vali kullanılanın gerçek mermi olduğunu açıkladı ve emniyet müdürünü açığa aldığını duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatılmasını emretti.

Onlardan biri 7 Kasım'dan beri kayıp olan 20 yaşındaki Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado'ydu.