7. Koğuştaki Mucize: Türkiye'nin Oscar aday adayı nasıl belirleniyor?

16 kişilik seçici kurul karar veriyor

Adaylık nasıl belirleniyor?

'Aday adayı filmin ulusal ve uluslararası başarı göstermesi önemli'

Bağlılık-Aslı'na ve Ayla'ya da benzer eleştiriler

Aday adaylığı için temel kriter ne olmalı?

"Evet, yılın en iyi filminin Oscar'a gönderilmediği başka örnekler de görüyoruz, bunun en iyi örneği geçen yıl bariz bir şekilde öne çıkan Portrait of a Lady on Fire filmi yerine Fransızlar Les Miserables'i seçmişti. Ya da 2017'de herkesin beklentisinin aksine Güney Kore, Handmaiden yerine Age of Shadows adlı filmi Oscar'a göndermişti. Ama dikkatli bakacak olursa o yıl Fransa seçimi Proxima, Portrait of a Lady ve Les Miserables arasından yapmıştı ki bu üç filmde festivallerden bol ödül almış filmlerdir, keza Kore'nin Age of Shadows'u da öyleydi."