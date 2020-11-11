Londra'da polis karakoluna arabasıyla çarpan bir kişi gözaltına alındı

Londra'nın kuzeyindeki Enfield bölgesinde bulunan Edmonton karakoluna bir kişinin arabasıyla çarptığı bildirildi.

Londra emniyetinin açıklamasında, bugün yerel saatle 18:58'de Edmonton karakoluna bir aracın çarptığı, bir kişinin olayla ilgili gözaltına alındığı bilgileri yer aldı.