Londra'da polis karakoluna arabasıyla çarpan bir kişi gözaltına alındı
Londra'nın kuzeyindeki Enfield bölgesinde bulunan Edmonton karakoluna bir kişinin arabasıyla çarptığı bildirildi.
Londra emniyetinin açıklamasında, bugün yerel saatle 18:58'de Edmonton karakoluna bir aracın çarptığı, bir kişinin olayla ilgili gözaltına alındığı bilgileri yer aldı.
Polisin söz konusu araçla ve olayla ilgili incelemesinin sürdüğü belirtildi.
Ambulans ve itfaiye görevlilerinin de olay yerinde hazır bekletildiği açıklanırken, polis merkezinin tahliye edildiği kaydedildi.
Sosyal medyada olay yerinde kaydedildiği belirtilen görüntülerde bir otomobilin karakol binasının girişine çarptığı görülüyor.
Haberin başlığını atlayın ve okumaya devam edin
Bunlar da ilginizi çekebilir
Haberin sonu