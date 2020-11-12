Avustralya, Afganistan'da savaş suçu işlediği iddia edilen askerlerini yargılayabilir

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, Başbakan Scott Morrison, iddiaları incelemek için yeni bir komisyonun oluşturulacağını ifade etti.

Avustralya, Afganistan'daki askerlerinin işlediği iddia edilen savaş suçları hakkındaki kovuşturmaları incelemek üzere özel bir savcı atayacağını açıkladı.

Son yıllarda, sivillerin ve mahkumların Avustralya askerleri tarafından yasadışı bir şekilde öldürüldüğü iddiaları ortaya atıldı.

Dört yıl süren askeri soruşturmadan elde edilen bulgularla ilgili bir rapor önümüzdeki hafta kamuyouna açıklanacak.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, raporun "Avustralyalılar için zor ve çetin haberler" içerebileceği uyarısında bulundu.

Daha fazla araştırılması gereken çok sayıda olay veya sorunun olduğunu söyleyen Morrison, "Bu soruşturma, doğası gereği karmaşık olacak" dedi.

Morrison, atanacak özel savcının Avustralya ordusunun raporunu inceleme ve cezai kovuşturma için dava açma yetkisine sahip olacağını söyledi.

Avustralya ordusu, 2016'dan bu yana, Afganistan'daki askerlerine yönelik görevi kötüye kullanma iddialarına yönelik kapalı bir soruşturma yürütüyor.

Geçen hafta soruşturma kapsamında 2005 ve 2016 yılları arasında 55 vakanın incelendiği, 336 tanığın ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, 2010'da Uruzgan'da devriye gezen Avustralyalı askerler.

İddiaların çoğu henüz bilinmemekle beraber, Avustralya medyasında bazı olaylarla ilgili iddialar yayımlandı.

Bunlar arasında Afgan sivillerin hukuka aykırı olarak öldürülmesi ve savaş esirlerine kötü muamele suçlamaları yer alıyor.

Ulusal resmi TV kanalı ABC, Mart ayında, Avustralya Özel Hava Kuvvetleri'ne (SAS) bağlı bir askerin silahsız bir Afganistan vatandaşını başından vurduğunu gösteren görüntüleri yayımladı.

Başbakan Morrison, olayla ilgili raporun hükümete geçen hafta teslim edildiğini söyledi.

Konuşmasında genel olarak Avustralya askeri personelini savunan Morrison, "beklentilerin ve standartların karşılanmamış olabileceği" ciddi vakaların olduğunu belirtti.