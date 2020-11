AC/DC 6 yıl sonra albüm çıkardı: 'Değişim karşısında çok inatçıyız'

Bu yüzden grubun kurucu üyesi Angus Young, Wells Fargo Center'da "For Those About to Rock (We Salute You)" şarkısının son akorunu bastığında AC/DC'nin konserlerinin de, kayıtlarının da artık bittiğini düşündü.