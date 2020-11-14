Koronavirüs: İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da 2-3 haftalık kapanmanın şart olduğunu söyledi

Kaynak, İBB Fotoğraf altı yazısı, İmamoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine bakılarak İstanbul'da 2-3 haftalık kapanmanın şart olduğu ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgında Türkiye'deki hasta sayısının yarısının İstanbul'da olduğunu ifade ederek, kentte kontrolün yitirildiğini söyledi. İmamoğlu, bu sebeple İstanbul'da 2-3 haftalık bir kapanmanın şart olduğunu ifade etti.

Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin ikinci etabı açılışında konuşan İmamoğlu, nüfusu 10 milyonu aşmayan ülkelerden, 83 milyonluk bir ülke olarak çok daha iyi durumda olmaları durumunda dünyanın gelip bu durumu incelemesi gerektiğini söyledi:

"Eğer bu açıklamalar bu sayılar doğru değilse, ben bir faydasını çözemiyorum. Bir çözen varsa anlatsın ve ben de alkışlayayım. Düşünün, 11 milyonluk bizdeki vaka veya ölüm sayısı Belçika'dakinden 2-3 kat az ise gerçekten bunu bütün dünyaya insanlık namına öğretelim, anlatalım. Ama eğer açıklamalarda bir yanlış varsa bunun da anlamlı olmadığını, bu anlamda milletimizin yanlış bilgilerle yanıltmanın doğru olmadığının da altını çizmek zorundayım."

Belediyenin salgına karşı Bilim Danışma Kurulu kurduğunu söyleyen İBB Başkanı, kurulun Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri doğrultusunda 2-3 haftalık bir kapanmayı önerdiğini sözlerine ekledi.

İmamoğlu şöyle devam etti:

"Dünya Sağlık Örgütü'nün kapanma ve açılma şartları belli ve bunun da İstanbul'da uygulaması şart hale geldi. İki adet açılma kriteri var Dünya Sağlık Örgütü'nün. Birincisi şu; en az 14 gün boyunca test sayısı artacak, ama vaka sayısı da azalacak ki açılma olsun. İkincisi; en az 14 gün boyunca ölüm sayıları azalacak ve sağlık personeli hastalanması da azalacak ki açılma olsun. Bu, Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği.

"Özellikle İstanbul'umuzun şu anki verilerine baktığımızda, bu iki kriteri de önümüze koyduğumuzda, kesinlikle bir kapanmanın şartlılığı ortadadır; çok net. Bunu buradan, bütün yetkililerle, bütün İstanbul halkımızla paylaşmak zorundayım. Bilim Danışma Kurulumuz, özellikle salgının hızını düşürmek ve bulaşı hızını azaltmak için 2-3 haftalık bir kapanmanın şart olduğunu bize önermektedir."

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Pandemi sürecinde insanların dışarıya çıkışlarındaki en önemli takip sisteminin İstanbulkart olduğunu aktaran İmamoğlu, merkezi yönetimden hasta verilerini talep etmelerine rağmen bir sonuç alamadıklarını dile getirdi.

Açıklanan ölüm sayıları birbiri ile örtüşmediğini vurgulayan İmamoğlu, verilerin İstanbul ile paylaşılmamasını anlamanın mümkün olmadığını söyledi.

İmamoğlu, sağlık kuruluşlarından kendilerine gelen 'bulaşıcı hastalık' sebepli vefat sayılarına bakıldığında koronavirüs sebebiyle Türkiye için açıklanan vefat sayısının elli kadar fazlası İstanbul'da olduğunu aktardı: