15 ülke dünyanın en büyük ticaret anlaşmasını imzaladı

15 ülke yeni bir ticaret bloku oluşturdu.

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15 ülke, küresel ekonominin neredeyse üçte birini kapsayan, dünyanın en büyük ticaret bloğunu oluşturdu.

Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCP) 10 Güneydoğu Asya ülkesinin dışında, Güney Kore, Çin, Japonya, Avusturalya ve Yeni Zelanda'dan oluşuyor.

Blok, Çin'in bölgede büyüyen nüfuzunun bir parçası olarak görülüyor.

Başkan Donald Trump, işbaşına gelmesinden kısa süre sonra Trans Pasifik Ortaklığı'ndan (TPP) ülkesini çekmişti. Anlaşmada 12 ülke yer alıyor ve Trump'ın halefi Barack Obama tarafından, Çin'in bölgede büyüyen gücünü dengeleyeceği gerekçesiyle destekleniyordu.

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RCP müzakereleri 8 yıl sürdü. Anlaşma en sonunda Vietnam'ın ev sahipliği yapıtğı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği zirvesinde düzenlenen sanal törenle imzalandı.

Hindistan da anlaşmanın bir parçasıyı, ancak düşük gümrüklerin yerel üreticilere zarar vereceği kaygısıyla, geçen yıl çekildi.