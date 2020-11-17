Türkiye Değişim Hareketi: Mustafa Sarıgül partisinin kuruluş tarihini öne çekti

Erbakan ve Aksöz de kurucular listesinde

Sarıgül: Partimiz, sağ sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak

"Partimiz sağ sol ayrımının duvarlarına mahkum olmayacak. Biz 83 milyonun partisi olacağız. Göreceksiniz ki hangi ideolojiye hangi dine hangi ırka hangi mezhebe ait olursa olsun tüm vatandaşlarımızla Türkiye Değişim Hareketi arasında bir gönül bağı kurulacak. Çünkü biz samimiyet ve içtenlikle bu ülkenin her insanına kardeşçe gönlümüzü açacağız. Türkiye Değişim Hareketi, Türkiye'nin önüne yeni bir yol açacak. Tükenmiş umutları yeniden yeşertecek. Türkiye Değişim Hareketi, şu veya bu partinin seçmenine değil, Türkiye sevdası ile tutuşan her bir vatandaşın gönlüne, desteğine ve gücüne taliptir. Biz başkasının sofrasından pay almaya gelmiyoruz. Biz bu ülkenin tüm insanlarına zengin ve bereketli bir vatan sofrası kurmaya geliyoruz. Bu sofrada herkese yer olacaktır. Bu sofrada herkesin karnı doyacaktır."