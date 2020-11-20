Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 73. evlilik yıldönümlerini kutluyor

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kraliçe'nin torunu PRens William'ın çocukları, evlilik yıldönümünü kutlamak için kart hazırladı

Kraliçe Elizabeth ve eşinin evliliği, Kraliyet ailesinde yönetimdeyken en uzun süren evlilik oldu. Çift, Prens William'ın çocuklarının yaptığı tebrik kartına bakarken çekilen fotoğraflarını paylaşarak yıldönümlerini duyurdu.

Torunları ve tahtın 2. varisi Cambridge Dükü William ile Cambridge Düşesi Kate'in üç çocuğu, Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis'in hazırladığı tebrik kartında "73" yazıyor.

Fotoğraf aslında yıldönümünün olduğu gün değil, hafta başında Windsor Kalesi'nde çekildi.

94 yaşındaki Kraliçe, Teğmen Philip Mountbatten ile 20 Kasım 1947'de evlendiğinde 21 yaşındaydı.

İngiltere'de tahtta olduğu süre boyunca görülen en uzun süreli evlilik, Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip'in evliliği oldu.

Kaynak, PA Fotoğraf altı yazısı, 1947'deki düğün sırasında Kraliçe Elizabeth 21; Philip Mountbatten 26 yaşındaydı

Kaynak, PA

Kraliçe ve Edinburgh Dükü Philip, koronavirüs salgını sebebiyle getirilen kısıtlamalar sırasında vakitlerini Windsor Kalesi'nde geçiriyor. 99 yaşındaki Dük, iki sene önce kamu görevlerinden emekli olduğunu açıklamıştı. Salgın sebebiyle yıldönümü kutlamalarının da sınırlı çerçevede yapılması planlanıyor.

İngiltere genelinde mağazalarda ya da turistik yerlerde de 73. evlilik yıldönümüne ait herhangi bir simge hazırlanmadı.