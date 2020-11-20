Koronavirüs: Eski Sri Lanka Balıkçılık Bakanı balık yemekle virüs bulaşmadığını göstermek için çiğ balık ısırdı

Geçen yıla kadar balıkçılık bakanlığı yapan ve şimdi muhalefet milletvekili olan Wedaarachchi, televizyonlardan yayımlanan basın toplantısında "Bu ülkenin halkına çağrımdır: Bu balığı yiyin. Korkmayın. Koronavirüs bulaşmaz" dedi ve yanında getirdiği balığı ısırdı.