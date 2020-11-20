İngiltere Başbakanı Johnson personeline kaba davranmakla suçlanan İçişleri Bakanı Patel’e destek verdi, danışmanı istifa etti

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İngiltere İçişleri Priti Patel ve Başbakan Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bakanlık personeline kaba davrandığı iddialarıyla ilgili olarak hakkında soruşturma açılan İçişleri Bakanı Priti Patel'e destek verince, soruşturmayı yürüten danışmanı istifa etti.

Rapordaki bulguları Johnson tarafından reddedilen Alex Allan, "Patel'in davranışlarının zorbalık olarak tanımlanabileceğini" söyledi.

Patel ise "davranışlarıyla geçmişte insanları üzdüğü için" üzgün olduğunu söyledi.

İngiltere'de normalde davranış kurallarına aykırı davrandığı tespit edilen bakanların istifa etmeleri bekleniyor.

Geçmişte, kuralları ihlal ettiği sonucuna varılan herhangi bir bakanın görevine devam ettiği bir örnek yok.

Johnson raporu açıklamadı

Bakanlıkta bazı görevlilerin kötü muameleye maruz kaldıkları iddialarının ardından Mart'ta başlatılan soruşturma yaz aylarında tamamlanmış ancak Boris Johnson raporu kamuoyuna açıklamamıştı. Yasalar, Başbakanı raporu açıklamaya mecbur kılmıyor.

Ancak BBC ve bazı başka medya kuruluşlarının raporda Patel'in kurallara aykırı davrandığı tespitinin yer aldığını duyurmasından sonra Başbakanlık'tan bir açıklama yapılarak Başbakan'ın Patel'e "güveninin tam olduğu" belirtildi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel

Soruşturma, Patel'den kötü muamele gördüğünü öne süren üst düzey bir İçişleri Bakanlığı yetkilisinin Şubat sonunda istifa etmesinden sonra başlatılmıştı. Patel'in bakanlıkta bir "korku ortamı" yarattığını söyleyen Philip Rutnam adlı yetkili hükümete dava açmıştı.

Rapor Patel'in İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Çalışma Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma bakanlığı yaptığı dönemleri kapsıyor.

'Kötü muamele sonrası intihar girişimi'

Priti Patel'in Ekim 2015'te Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde hakarete uğradığı söylenen bir çalışanın aşırı dozda ilaç alarak intihara kalkıştığı öne sürülmüştü.

Bu çalışanın daha sonra devletten 25 bin sterlin tazminat aldığı ortaya çıkmıştı.