Danimarka’nın ardından Polonya’da da vizon çiftliği çalışanlarında koronavirüs tespit edildi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sansargiller ailesinden bir gelincik türü olan vizonlar, genellikle kürkleri için yetiştiriliyor.

Polonya'da vizon çiftliği çalışanı 18 kişide koronavirüs tespit edilmesi ülkede endişe yarattı.

Sağlık yetkilileri ve veterinerler ilk araştırmalarında, çiftlik çalışanlarına koronavirüsün hayvanlardan bulaştığı kanaatinde olmadıklarını bildirdi.

354 çiftlik ve yaklaşık 6 milyon vizona sahip Polonya, vizon kürkü üretiminde başı çeken ülkelerden. Bu ayın başında Danimarka'daki vizon çiftliklerinde koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün insanlara bulaştığının ortaya çıkması üzerine Polonya'daki test çalışmaları yoğunlaşmıştı.

Reuters'a konuşan bir sağlık yetkilisi, 18 çiftlik çalışanının birbiriyle ilişkisi olmadığını kaydederek, "Şu ana kadar koronavirüs vakalarının vizon kaynaklı olduğuna yönelik bir bulgumuz yok" açıklamasını yaptı.

Danimarka milyonlarca vizonu itlaf etti

Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka'daki çiftliklerde ortaya çıkan vakaların ardından vizon çiftliklerinde bulunan yaklaşık 17 milyon hayvanın öldürülmesine karar verilmişti.

İngiltere, çiftliklerde ortaya çıkan vakalar nedeniyle Danimarka'dan gelecek tüm ziyaretçilere sınırlarını kapatmıştı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, mutasyona uğramış virüsün, geliştirilmekte olan Covid-19 aşılarının etkinliği için tehlike oluşturduğunu söyledi.

Danimarka'nın ardından Hollanda'da vizon çiftliklerinde alarm seviyesi en üst düzeye çıktı. Hollanda'da yapılan araştırmalara göre, vizon çiftliklerinde çalışan en az 66 kişiye, hayvanlar tarafından koronavirüs bulaştırıldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Danimarka'da milyonlarca vizon itlaf edildi.

Hollanda, hayvan hakları savunucularının baskısı üzerine ülkedeki vizon çiftliklerinin 2024 yılında tamamen kapatılmasını kararlaştırmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle bu tarih Mart 2021'e çekildi.

Vizonlar, kürk endüstrisinde kullanılıyor

Vizonlar, nisan-mayıs aylarında doğuruyor. 100 ile 400 gram arasında bir ağırlığa ulaşan yavrular, kürk için uygun hale geliyor. Damızlık hayvanlar ayrıldıktan sonra, kasım ve aralık aylarında vizonların kürkü alınıyor.

Hayvan hakları savunucularının tepki gösterdiği bu işlem sırasında yüzbinlerce vizon kafeslerden alınıp karbonmonoksit gazı verilen kabinlere konularak öldürülüyor.

Gazlanarak öldürülen vizonların kürkleri çıkarılarak tabaklamaya gönderiliyor. Hayvanların geri kalan bölümleri ise özel bir tesiste yakılarak yok ediliyor.

Hayvanseverler, suda yaşayan bir hayvan türü olan vizonların uzun süre nefeslerini tutabildiklerine işaret ederek, gazlama sırasında uzun süre yaşamda kalma savaşı verdiklerine dikkati çekiyor. Bu nedenle, vizon yetiştiriciliğinin hayvan refahı açısından çok sayıda olumsuzluk barındırdığını savunuyorlar.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Kürk üretimi için vizon yetiştirilmesi hayvan hakları savunucularının tepkisini çekiyor.

Hayvan hakları koruyucularına göre, doğada tek başına yaşayan vizonlar, çiftliklerde tel kafesler içinde ortalama 30 bin hayvanla birlikte kalıyor. Sürekli kavga eden hayvanlarda ciddi yaralanmalar meydana geliyor.

Hollanda, geçen yıl yaklaşık 2,5 milyon vizon postu ihraç etti. Danimarka ve Finlandiya, Hollanda'daki vizon kürklerinin en büyük alıcısı.

Danimarka, uluslararası vizon yetiştiriciliği ve kürk ticaretinin temel ülkesi.

Kürk ve vizon kürküyle işlenmiş giysiler İskandinav ülkeleri, Kuzey Amerika ve Çin'de hala yoğun talep görüyor.