Nürnberg Mahkemeleri'nin 75. yıl dönümü: 'Babam ölüm cezasını hak etmişti'
Nürnberg Mahkemeleri'nin 75. yıl dönümü: 'Babam ölüm cezasını hak etmişti'
2. Dünya Savaşı sonrasında, Nazi liderlerinin yargılandığı Nürnberg Mahkemeleri'nde ilk duruşma 75 yıl önce bugün yapıldı.
İnsanlık tarihinin en ağır suçlarından birinde, faillerin bir kısmı cezalandırıldı.
Toplam 10 kişi hakkında verilen idam kararları uygulanabildi. Hakkında idam cezası verilen Hermann Göring ise asılmasına kısa bir süre kala zehir içerek öldü.
BBC'den Fergal Keane, uluslararası hukukun temellerinin atıldığı mahkemelerin 75. yıl dönümünde, halen davanın gölgesinde yaşamlarını süren kişilerle konuştu.
"Polonya kasabı" olarak anılan ve idam edilen isimler arasında yer alan Hans Frank'in oğlu Niklas Frank, idam cezasına karşı olduğunu ancak babasının idamı hak ettiğini söylüyor.