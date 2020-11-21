Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü: 'İkili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için mutabık kalındı'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suudi ile Cuma akşamı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhubaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ele alınırken, bu yıl dönem başkanlığını Suudi Arabistan'ın yaptığı G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin de değerlendirilmelerde bulunuldu.

Açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Selman, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için diyalog kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kaldı" dendi.

Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkileri son yıllarda özellikle dış politikadaki fikir ayrılıkları nedeniyle gergindi. Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın 2018'de İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi de iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Kaşıkçı cinayeti, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın da uluslararası itibarına zarar vermiş, gazetecinin başkonsoloslukta vahşice öldürülmesi Suudi Arabistan'a yönelik tepkileri de artırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatının 'Suudi hükümetinde yüksek mevkilerden geldiğini' söylemiş ama doğrudan Veliaht Prens bin Selman'ı suçlamamıştı.

Cinayetle ilgili Suudi Arabistan'da geçen yıl, halka kapalı görülen davada beş sanığa idam cezası verilmiş, Eylül ayında ise bu karar 20 yıl hapis cezasına çevrilmişti.

Olayla ilgili 20 sanığın Türkiye'de gıyaplarında yargılandıkları dava da sürüyor.

Bir yılı aşkın bir süredir Suudi ve Türk tüccarlar, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den ithal edilen mallara gayri resmi boykot uyguladığını söylüyordu.

Erdoğan ile Kral Selman'ın telefonda görüşüp iki ülke arasındaki sorunların giderilmesi konusunda mutabakata vardıkları açıklaması, Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı G20 zirvesi öncesi geldi.