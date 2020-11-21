Sırp Patriği Irinej: Karadağ Metropoliti Radovic'in cenazesinde koronavirüs bulaştığı düşünülen din adamı öldü

Irinej bu ayın başında Covid-19 olmuş ve 90 yaşında hayatını kaybetmişti.

Fakat bu çağrılar her törende karşılık bulmadı.

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Bazı kiliselerde maske zorunlu tutulurken bazılarında sosyal mesafe ve maskeye dikkat edilmedi.

Tabutun üstüne cam bir katman yerleştirilerek Patrik'in elini ve yüzünü öpme geleneğinin önüne geçilse de bu sefer de çok sayıda kişi aynı camı öptü.