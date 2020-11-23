Koronavirüs aşısı: Oxford Üniversitesi'nin aşısı yüzde 70 koruma sağladı

Kaynak, OXFORD UNIVERSITY/JOHN CAIRNS

İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı yüzde 70 koruma sağladığı açıklandı.

BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, bu açıklamanın hem başarı hem hayal kırıklığı olarak görülebileceğini aktardı.

Pfizer/BioNTech ve Moderna şirketleri daha önce, geliştirdikleri aşının koronavirüse karşı yüzde 95 oranında koruma sağladığını açıklamışlardı.

Ancak Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının çok daha ucuz olduğu, daha kolay depolandığı ve dünya çapında dağıtımının daha kolay olacağı biliniyor.

Yine de denetleyici kurumlar tarafından onaylanması halinde, Oxford Üniversitesi'nin aşısı koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli rol oynayacak.

İngiltere hükümeti daha önce 100 milyon doz aşı siparişi vermişti.

Bu miktarla 50 milyon kişiye aşı yapılabilecek.

100 milyon doz aşıdan 4 milyonu halen dağıtıma hazır.

20 binden fazla gönüllü üzerinde denendi

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı İngiltere ve Brezilya'da 20 binden fazla gönüllü üzerinde denendi.

Gönüllülere "yüksek" dozda iki kez aşı yapıldığında korunma oranının yüzde 62 olduğu, bu oranın bir "yüksek" bir "düşük" doz olduğunda yüzde 90'a çıktığı tespit edildi.

Farkın nedeni bilinmiyor.

Güvenlik, etkinlik, yüksek standartlarda üretim gibi koşulları inceleyecek denetleyici kurumların aşıya önümüzdeki haftalarda onay vermesi bekleniyor.

İngiltere daha önce ülkede eşi görülmemiş bir aşı kampanyasına hazırlanıyor.

Kampanya kapsamında öncelikle sırasıyla bakımevlerindeki kişilere ve görevlilere, sağlık çalışanlarına ve 85 yaşın üstündeki kişilere aşı yapılacak.