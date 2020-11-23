Milano'da 1 Ocak'tan itibaren parklar, otobüs durakları ve statlarda sigara içmek yasaklanacak

Övgü Pınar

Roma

Kaynak, AFP

İtalya'nın kuzeyindeki Milano kentinde 1 Ocak 2021'den itibaren otobüs durakları, parklar, stadyumlar gibi açık alanlarda sigara içmek yasaklanacak. Milano Belediyesi yasağın kapsamını 2025 yılında daha da genişleterek açık havadaki tüm kamusal alanlara yaymayı planlıyor.

Hava kirliliği sorununun en yoğun olduğu İtalyan kentlerinden olan Milano'da belediye, "Hava kalitesi düzenlemesi" kapsamında sigara içme yasakları kararı aldı.

Karara göre yeni yılla birlikte, izole alanlar dışında açık havada sigara içmek yasak olacak.

10 metrelik yarıçap içinde başka insanların bulunması halinde, otobüs durakları, parklar, mezarlıklar, spor tesisleri, stadyumlar gibi açık havadaki alanlarda sigara içilemeyecek.

Milano Belediyesi'nden açıklamada, "Bu önlemin iki amacı var: Akciğerlere zararlı partikülleri (Pm10) azaltmaya yardımcı olmak ve halka açık yerlerde aralarında çocukların da yer aldığı vatandaşların sağlığını aktif ya da pasif içiciliğin etkilerinden korumak" denildi.

Milano'da hava kalitesini artırma amaçlı düzenlemede sigara içme kısıtlamalarının yanı sıra, ısıtma sistemleri ve akaryakıt satış noktalarını ilgilendiren tedbirler de yer alıyor.

Kaynak, AFP

Avrupa Adalet Divanı, İtalya'yı mahkum etmişti

İtalya, hava kirliliğini önleme amaçlı önlemlerin yetersizliği nedeniyle Avrupa Birliği'nin yargı organı Avrupa Adalet Divanı tarafından mahkum edilmişti.

Avrupa Adalet Divanı yaklaşık 2 hafta önceki kararında, İtalya'nın hava kirliliği ile ilgili AB kurallarını "sürekli ve sistematik biçimde ihlal ettiğini" belirtmişti.

Kararda, İtalya'da "Günlük ve yıllık Pm10 partikül seviyesi limitlerinin düzenli olarak aşıldığı" kaydedilmişti.