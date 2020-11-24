Trump yönetimi sonunda Biden'ın başkanlığı için geçiş sürecini başlattı

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ABD'de yeni başkanlık dönemine geçiş sürecini başlatmakla görevli hükümet kuruluşu Genel Hizmetler İdaresi (GSA) sonunda ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a resmi sürecin başlayabileceği haberini verdi. CNN'in haberine göre GSA, Trump yönetiminin geçiş sürecini başlatmak için hazır olduğunu Biden'a bildirdi.

GSA'in Trump tarafından atanmış olan yöneticisi Emily Murphy'nin pazartesi günü Biden'a gönderdiği ve CNN'in ele geçirdiği mektup, ABD Başkanı Donald Trump'ın yenilgisini kabul eden ilk adım.

Trump ise attığı tweetinde Emily Murphy'nin ve ailesinin tehdit edildiğini, artık bunun gerçekleşmesini istemediği kaleme aldı.

Trump ayrıca mücadelesine devam edeceğini; ancak ülkenin çıkarı için Murphy'nin ekibine ve kendi ekibine izlenmesi gereken protokollerin hayata geçirilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Emily Murphy ise yazdığı mektubunda kararının zamanlaması açısından Beyaz Saray'dan hiçbir baskı görmediğini belirtti.

Diğer yandan ailesinin, çalışanlarının hatta evcil hayvanlarının bile online ortamlarda, telefon ve mektupla tehdit edildiğini aktararak 'zamanından önce karar almaya zorlandığını' ifade etti.

Biden'ın ekibi ise mektubu memnuniyetle karşıladı.

Biden cephesinden yapılan açıklamada bu kararın koronavirüsle mücadele ve ekonominin düzeltilmesi için atılması gereken bir adım olduğu belirtildi.

Biden'ın ekibine 6,3 milyon dolar aktarıldı

Mektupta aynı zamanda geçiş süreci için Biden'ın ekibine 6,3 milyon dolar fonun aktarılacağı ifade edildi.

Biden'ın ekibi ise GSA'in mektubunu beklemeden çalışmalarına başlamış, pazartesi günü kabinesinin ilk üyelerini açıklamıştı.

Diğer yandan kimi basın kuruluşlarında yer alan haberlere göre en acil olarak koronavirüs aşısının dağıtımına ilişkin verilere ihtiyaçları olduklarını belirtmişlerdi.

Mektubun yayımlanmasından önce pazartesi günü Michigan eyaleti resmi olarak Biden'ın kazandığını duyurdu.