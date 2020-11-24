Apple'ın küresel güvenlik sorumlusu hakkında rüşvet suçlamasıyla dava açıldı

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Apple'ın küresel güvenlik sorumlusu Thomas Moyer hakkında rüşvet suçlamasıyla dava açıldı.

ABD'nin California eyaletinde hazırlanan iddianamede Moyer'in silah taşıma ruhsatı alabilmek için polise 70 bin dolar tutarında 200 adet iPad vermeyi teklif ettiği öne sürülüyor.

Savcılığın iki yıllık araştırması sonunda hazırlanan iddianamede Santa Clara Emniyet Müdürlüğü'nden iki memur da rüşvet istemekle suçlandı.

Santa Clara Emniyet Müdür Yardımcısı Rick Sung'ın silah taşıma ruhsatları için Moyer'in emniyet müdürlüğüne iPad bağışlamasını şart koştuğu belirtiliyor.

Pazarlığın Sung ve Moyer'in Ağustos 2019'da polisin elindeki ruhsat kayıtlarına el konulması için arama emri çıkarıldığını öğrenmesinden sonrayaşandığı kaydediliyor.

İlk duruşma 11 Ocak'ta

Zanlıların 11 Ocak'ta mahkeme çıkarılacağı ve suçlu bulunmaları halinde hapis cezaları alabileceği ifade ediliyor.

Santa Clara Bölge Savcısı Jeff Rosen, "Bir işi yapmak için karşılığında bir şey almak yasa dışıdır ve ceza adaleti sistemine duyulan güveni boşa çıkarır. Polisimizin üst düzey üyelerinin merkezinde olduğu bir rüşvet olayı,polisin itibarını ve etkinliğini zayıflatır" dedi.

CNN'e göre Moyer'in avukatı Ed Swanson, suçlamaların temelsiz olduğunu söyledi.