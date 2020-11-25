Ekrem İmamoğlu: 'İstanbul'daki vefat tablosu bizi ürkütüyor'

İstanbul'da ve Türkiye genelinde ve koronavirüs vaka ve vefat sayıları artmaya devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki ölüm sayısının geçtiğimiz yıllara oranla iki katından daha fazla arttığını ve belediyenin verileri ile Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerin tutarsız olduğunu belirtiyor.

Ekrem İmamoğlu ile koronavirüse dair İstanbul'daki güncel durumu, beklenen İstanbul depremini, Kanal İstanbul projesini ve İBB tarafından yürütülen İstanbul meydanları halk oylaması sürecini konuştuk.