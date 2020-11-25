Dağlık Karabağ: Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Kelbecer'e girdi

Rusya'nın arabuluculuğunda varılan anlaşma kapsamında Ermenistan'ın Kelbecer'i Azerbaycan'a 15 Kasım'da geri vermesi öngörülüyordu. Ancak bu süre 10 gün uzatılmıştı.

Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında yer alan ve uluslararası hukuk tarafından Azerbaycan toprağı kabul edilen Kelbecer, Nisan 1993'te işgal edilmişti.

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Azerbaycan hükümeti dağlık ve ormanlık arazilerden oluşan bu bölgeyi turizm merkezlerinden birine çevirmeyi planlıyor.

Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu bir diğer bölge olan Laçin'i de 1 Aralık'a kadar geri vermesi öngörülüyor.