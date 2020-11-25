Meghan Markle: Sussex Düşesi Temmuz'da düşük yaptığını açıkladı, 'Bu üzüntüden hiçbirimiz kurtulamadık' dedi

Markle, Amerikan New York Times gazetesi için kaleme aldığı bir yazıda, Los Angeles'taki evlerinde bir sabah oğlu Archie'nin bezini değiştirirken şiddetli bir sancı duyduğunu ve bebeğiyle birlikte yere yığıldığını anlattı.

'Tek başına çekilen bir acı'

"2020'de bu üzüntüden hiçbirimiz kurtulamadık. Bir çocuk kaybetmek, neredeyse dayanılmaz bir acı. Birçok kişi bu acıyı yaşıyor ama çok azı bunu dile getirebiliyor. Hastanedeki 100 kadından 10-20'si düşük yapmıştı. Çarpıcı derecede yaygın olan bu acı hakkında konuşmak hâlâ bir tabu ve bu tek başına çekilen bir acı".