Kılıçdaroğlu ve Akşener'den görüşme sonrası açıklama: 'Küçük ortak, büyük ortağı esir aldı'

'Belli aralıklarla bir araya geleceğiz'

'İlk defa siyasetçi tehdit sahibinin yanında durdu'

'Bahçeli ve arkadaşlarını pışpışlama dönemi'

'Bahçeli seçim isterse yandı gülüm keten helva'

Kılıçdaroğlu: Halk temel adres

Kılıçdaroğlu da ekonomi, hukuk dahil hemen her alanda zafiyet yaşandığını ve bu durumun Türkiye'nin yönetilemediğini ortaya koyduğunu belirterek, "Türkiye'yi yönetmek için halk kimi istiyorsa halkın hakemliğine başvurmaktır, demokrasilerde kural budur. Halkın hakemliğine başvurmak kadar değerli bir şey yoktur. Gidersiniz vatandaş istiyorsa zaten tekrar getirir iktidara. Halktan korkmamak lazım. Bütün sorunların çözümünde halk temel adrestir" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan öğretmenlere 3600 ek gösterge çağrısı

Kılıçdaroğlu: Anayasa taslağı çalışması yapılmadı, nerden çıkarıyorsunuz?

Akşener: Bir daha ben ve arkadaşlarım bu soruya cevap vermeyecek

"At izi it izi birbirine karıştı diye bir durum var. Ben bunu anlıyorum her şeyin farkındayım, Gülhane parkındayım. Damat gitti tartışılmıyor, Sayın Arınç bir sürü söz söyledi, gönderildi, tartışılmıyor. İhsan Arslan partiden atılıyor, Galip Ensarioğlu emniyete ifadeye çağrılmış bunlar olurken olmayan bir konuyu sündüre sündüre konuşulmasını anlıyorum.