Covid 19 aşılarının farkları neler, nasıl dağıtılacaklar?

Ancak Kasım ayında koronavirüs aşılarıyla ilgili umut vadeden gelişmelerin yaşanmasıyla insanlık, bu son pandemiyi yenmeye bir adım daha yaklaştı. Ama henüz her şey bitmedi.