Mezuniyete gidemeyen gençlerin fotoğrafları 15 bin sterlinlik ödülün sahibi oldu

Kaynak, Alys Tomlinson Fotoğraf altı yazısı, Tomlinson'ın Kayıp Yaz serisi

İngiltere'de verilen Taylor Wessing fotoğraf ödüllerinde koronavirüs yüzünden mezuniyet balosuna gidemeyen gençlerin kareleri, fotoğrafçısına 15 bin sterlin kazandırdı.

Alys Tomlinson adlı sanatçının, hiçbir zaman gidemeyecekleri mezuniyet balosu için giyinip hazırlanan gençleri çektiği fotoğrafları jüri tarafından 2020'nin ruhunu yansıtan kareler olarak tanımlandı.

Londra'da yaşayan fotoğrafçı Tomlinson, serisinde yer alan gençlerin, 'kırılganlığını, üzüntüsünü ve direncini' yansıtmak istediğini söyledi.

Uluslararası hukuk şirketi Taylor Wessing'den adını alan yarışmada ilk defa bütün kazananlar kadın fotoğrafçılar oldu.

18 yıldır dağıtılan yarışmada seçkiye kalan 37 sanatçının 54 portresi, Londra'nın Ulusal Portre Galerisi'nde online olarak sergilenecek.

Çadırdaki çocuk, koronavirüs döneminin sembollerinden

İkincilik ödülü olan 3 bin sterlin ise annelik ve aile hayatı gibi kavramları irdelediği serisiyle fotoğrafçı Lydia Goldblatt'ın oldu.

Goldblatt, evinin 50 metre etrafında dört kişiyi fotoğraflayarak serisini oluşturdu.

Kaynak, Lydia Goldblatt/Yolanda Y Liou Fotoğraf altı yazısı, İkincilik ve üçüncülük ödüllerini kazanan fotoğraflar

Jüride yer alan İngiliz Vogue dergisinin editörü Edward Enninful, Goldblatt'ın ödül kazanan çadırdaki çocuk fotoğrafının, "bu yılın psikolojik karışıklığını" yansıttığını söyledi.

Tayvanlı sanatçı Yolanda Y Liou'nun büyük beden bir model olan Enam Asiama'yı çektiği portresi de 2 bin sterlin ödül alarak üçüncü oldu.

Yolanda Y Liou, objesinin güvenini ve karizmasını yansıtmak istediğini aktardı.

Asiama, sosyal medyayı ayrımcılığa karşı mücadele etmek ve daha kapsayıcı bir dünya yaratmak için kullanıyor.