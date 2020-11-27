Covid-19: ABD'de yeni cep telefonu uygulaması son 2 hafta koronavirüs taşıyanların yakınında bulunanlara uyarı gönderiyor

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ABD'de bazı eyaletlerde, koronavirüs testi pozitif çıkanların yanında bulunmuş kişilere uyarı gönderen bir cep telefonu uygulaması hizmete girdi.

Bluetooth teknolojisiyle çalışan "Covid Trace" adlı uygulamanın, kullanıcıları hastalığa karşı korumamasına rağmen bu kişilerin başkalarına virüs bulaştırmasını önleyebileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, Apple ve Google işletim sistemine sahip telefonlara indirilen bu uygulamayla bir kişinin virüse maruz kaldığını öğrenebileceğini ve buna göre önlem alabileceğini söyleniyor.

Uygulama nasıl çalışıyor?

Milyonlarca kişinin yüklediği uygulama henüz birçok eyalette kullanılamıyor.

Eyaletlerin sağlık birimlerinin verilerini temel alan uygulama şöyle çalışıyor:

Öncelikle kullanıcıların eyaletlerinin uygulamasını indirmesi, ardından cihazlarının Bluetooth'unu etkinleştirmesi ve bildirimlere izin vermesi gerekiyor.

Her eyalette koronavirüs testi pozitif çıkan kişilere bir şifre veriliyor. Hastalar, şifreleri cep telefonlarına giriyor.

Sistem, son iki hafta içinde cep telefonlarıyla bu kişinin yakınında bulunmuş kişilere (Genelikle 180 santimetre kadar yakında ve 15 dakika süreyle) kendini izole etmesi ve derhal bir sağlık kuruluşuna haber vermeleri için uyarıda bulunuyor.

15 eyalette kullanılıyor

Covid-19 uyarı sistemine şimdilik aralarında New York, New Jersey, Pennsylvania ve Washington'ın da bulunduğu 15 eyalet dahil oldu.

Toplam kullanıcı sayısının 100 milyon civarında olduğu belirtiliyor. Birçok temas-takip uygulamasında GPS teknolojisi kullanılıyor.