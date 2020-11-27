Bir Başkadır: Dizinin başlattığı tartışmaları oyuncularına ve uzmanlara sorduk

Burak Abatay ve Efe Öç

BBC Türkçe

İzleyiciyle buluştuğu 12 Kasım'dan bu yana kamuoyunda dikkatleri üzerine çeken 'Bir Başkadır' dizisi pek çok izleyicinin büyük beğenisini kazansa da kimi eleştirilerin de odağı oldu.

Daha önce tiyatro oyunlarıyla birçok ödül almış olan Berkun Oya'nın yazıp yönettiği ve oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Settar Tanrıöğen, Tülin Özen, Gökhan Yıkılkan, Alican Yücesoy, Bige Önal, Derya Karadaş, Öner Erkan ve Nesrin Cavadzade gibi isimleri barındıran dizi Netflix'te yayımlandı.

Sinematografisi ve oyunculukları ile çok beğenilen dizi, Türkiye'nin farklı sosyo-ekonomik sınıflarından karakterleri bir arada barındırıyor.

Hikâye örgüsünde karakterlerin çeşitliliği bazı eleştirmenlerden alkış alırken, karakterlerin aidiyetleri ve gerçekle bağına dair eleştiriler de geldi.