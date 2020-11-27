İngiltere'deki bazı kliniklerde 'kızlık zarı tamiri' ve 'bekaret testi' yapılıyor
İngiltere'deki bazı kliniklerde 'kızlık zarı tamiri' ve 'bekaret testi' yapılıyor
BBC, İngiltere'deki bazı özel kliniklerde "bekaret testi" ve "kızlık zarı" tamiri yapıldığını ortaya çıkardı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) insan haklarına aykırı olduğunu söylediği bu testlerin yasaklanmasını istiyor.
Uzmanlar bu testlerin hiçbir bilimsel temeli olmadığını ve bir kişinin bakire olduğunu kanıtlayamayacağını söylüyor.
Testler kızlık zarının yırtılmış olup olmadığını anlamak için vajinal muayene yapılmasını içeriyor.