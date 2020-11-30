Biden, tümü kadınlardan oluşan iletişim ekibini açıkladı

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden, üst düzey basın ekibinin tümünü kadınlardan oluşturdu. Biden'ın ofisi, bunun ülke tarihinde bir ilk olduğunu iddia ediyor.

Biden, daha önce ülkeyi yansıtan çeşitlilikte bir yönetim kurma sözü vermişti.

Biden yaptığı yazılı ıçaklamada "Tümü kadınlardan oluşan ilk Beyaz Saray İletişim ekibini duyurmaktan gururluyum. Bu yetenekli, deneyimli iletişimciler, işlerine çeşitli perspektifler ve paylaştıkları bu ülkeyi yeniden daha iyi inşa etme kararlılıklarını işlerine yansıtacak" dedi.