Covid: Reuters'a göre Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağının sıkılaştırılması bekleniyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Vatandaşlar hâlâ kapalı mekanlarda dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" demişti.

2 hafta önce açıklanan önlemler nelerdi?

17 Kasım'da açıklanan önlemlerle hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanması, ara tatilde olan okullardaki eğitim ve öğretimin, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülmesi kararlaştırılmıştı.