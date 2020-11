Televizyon yıldızı Laverne Cox: Trans iseniz güvende değilsiniz

Laverne Cox daha önce de başına bu tür olaylar gelmesine rağmen her seferinde şok yaşadığını söylüyor

Popüler Amerikan televizyon dizisi Orange is the New Black yıldızı, Instagrama koyduğu 10 dakikalık bir videoda, Pazar günü bir arkadaşıyla parkta yürürken başına gelenleri anlattı.