Hollanda hükümeti kısırlaştırma işlemine zorlanan trans bireylere tazminat ödeyecek

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

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Hollanda hükümeti, kimlik belgesinde cinsiyet değişikliğine gitmek isteyen trans bireyleri geçmişte kısırlaştırma veya cinsiyet geçiş operasyonuna zorlayan yasa nedeniyle kamuoyundan özür diledi.

Hükümet, artık yürürlükte olmayan bu yasa nedeniyle maddi ve manevi zarar gören trans bireylere 5'er bin euro tazminat ödenmesine de karar verdi.

Hukuksal Koruma Bakanı Sander Dekker ile Eğitim, Kültür ve Bilim Bakanı Ingrid van Engelshoven tarafından Temsilciler Meclisine gönderilen yazıda, 1985 - 2014 yılları arasında yürürlükte kalan Transseksüel Yasası'nın, toplumda ciddi acılara yola açtığını bildirdi.

Hollandalı bakanlar, eski yasanın trans bireyleri nerdeyse imkansız bir seçime zorladığını belirterek, cinsiyet tespitinin ancak fiziksel bir geçiş ya da çocuk sahibi olma arzusuna kesin bir veda sonrası mümkün olduğunu anımsattı.

Bugün artık böyle bir fiziksel bütünlük ihlalinin hayal bile edilemeyeceğini vurgulayan Bakan Dekker, "Trans bireylerin çektiği acılarla yüzleşmek ve bunun için takdir, tazminat ve özür teklif etmek önemlidir" dedi.

Eski yasanın, birçok insan için "sosyal olarak reddedilmenin sembolü" olduğunu söyleyen Bakan Engelshoven, "Geri dönüşü olmayan kısırlaştırmalar sonucu hayaller sona erdi. Bu büyük acılara neden oldu. Hükümetimiz, bu acılara karşı özür ve maddi tazminatı gerekli görüyor" diye konuştu.

Hükümetin resmi özrünün yanı sıra, eski yasa sürecinde cinsiyet değiştirme ya da kısırlaştırmaya zorlanan 2 bin civarındaki trans bireye, kişi başı 5'er bin euro tazminat ödenecek.

Zaman aşımı uygulanmayacak

Hollanda hükümeti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2008 yılındaki kararını temel alarak, o tarihten bu yana Transseksüel Yasası'nın hukuka aykırı olduğunu kabul ediyor. Bu nedenle hükümet, tazminat talepleri zaman aşımına uğramış olsa da, mağdurların maddi zararını karşılayacak.

Hollanda'da 1985 yılında çıkarılan Transseksüel Yasası'ndaki zorlayıcı hükümler, 2014 yılında yapılan değişiklikle yürürlükten kaldırıldı.

Hollanda'da trans bireylerin haklarını savunan Transgender Collective adlı örgüt, 2019 yılında devlet aleyhine dava açtı. Örgüt, Hollanda'nın eski yasa kapsamında 1985 - 2014 yılları arasında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini savunuyor.