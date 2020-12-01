Brexit: İngiltere'de çalışma vizesi için puana dayalı sisteme geçildi

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1 Ocak'tan itibaren Avrupa Birliği'nden tamamen çıkmış olacak İngiltere'ye çalışmaya geleceklerin puana dayalı vize başvuruları için online başvurular bugün açıldı.

Bugünden itibaren Avrupa Birliği vatandaşlarının da bu şekilde vize başvurusunda bulunması gerekecek.

Kalifiye işçi vasfıyla iş başvurusu yapacakların iyi derecede İngilizce bilmesi ve yılda asgari 25 bin 600 sterlin (34 bin 200 dolar) kazanmaları şartları aranıyor.

31 Aralık'tan itibaren İngiltere'nin AB ülkeleriyle serbest dolaşımı da sona ermiş olacak.

O tarihte hali hazırda İngiltere'de olan AB vatandaşları ve ailelerinin yeni sisteme tekrar başvurması gerekmeyecek.

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Kalifiye işçi vizesi için, Avustralya'da da uygulanan puan sistemi kullanılacak. İhtiyaç duyulan belli mesleklerdeki işler için beceri seviyesine göre puanlar verilecek.

İyi derecede İngilizce bilmek ve yılda en az 25 bin 600 sterlin ücret alıyor olma şartı aranacak.

Başvuru yapanların, kendilerini geçindirecek gelirleri olduğunu kanıtlamaları istenecek.

610 ila 1408 sterline mal olacak başvuruların sonuçlanması üç hafta kadar sürecek.

'Müstesna beceri' kriteri altında başvurular

İçişleri Bakanı Priti Patel, yeni sistemin "sade, etkili ve esnek" olacağını ve işverenlere, ihtiyaç duyulan becerileri giderme olanağı sağlayacağını, ayrıca Britanyalı işçilere daha fazla yatırım yapma ve eğitim sağlama sorumluluğu da yükleyeceğini söyledi.

AB içinde serbest dolaşımı eleştiren Patel ve diğerleri, bunun İngiliz şirketlerini AB'den beceri düzeyi düşük işçilere fazlasıyla bağlı olmaya ve diğer ülkelerden yapılan başvuruları dezavantajlı kılmaya neden olduğunu savunuyordu.

Sendikalar ise yeni sistemin, yaşlı ve hasta bakıcılığı işleri için başvuruları olumsuz etkileyeceği ve bu sektörde krize yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) çalışan ve vizelerini yenilemek zorunda olan yabancı kökenli sağlık çalışanlarını da olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Küresel Beceri, İnovasyon ve Girişimcilik vizeleri için başvurular da bugün başladı.

Bununla, "mühendislik, bilim, teknoloji ve kültür alanlarında müstesna beceri sahibi kişilerin" İngiltere'ye gelmesi hedefleniyor.

Brexit sonrası öğrenci vizeleriyle ilgili değişiklikler ise Ekim ayında yürürlüğe girmişti.

İngiltere ile AB arasında bu yıl başlarında imzalanan anlaşma ile İngiltere'de çalışan 3 milyonu aşkın AB vatandaşının hakları korunma altına alınmış bulunuyor.

Brexit müzakereleri sürüyor

İngiltere'nin yıl sonunda AB ortak pazarı ve Gümrük Birliği'nden çıkması ile ilgili müzakereler devam ediyor.

Hükümet, İngiltere'ye giriş çıkış yapacak kişi ve malların denetimi için yeni bir Sınır Operasyon Merkezi kurulduğunu açıkladı.

Bunun için ileri teknoloji kullanılacağı ve bu sayede, 1 Ocak'tan itibaren beklenen "kısa dönemli" aksamaların sınırlanmasının hedeflendiği belirtiliyor.