Dağlık Karabağ: Kayıp bir Ermeni askerin hikayesi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da altı hafta süren çatışmalarda iki taraftan da çok fazla asker öldü. Ölenlerin sayısı hala tam olarak belirlenebilmiş değil. Bazı askerlerden ise haber alınamıyor.