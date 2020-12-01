Pakistan'ın ilk trans avukatı: Hayalim ülkenin ilk trans hakimi olmak

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Pakistan'ın ilk trans avukatı: Hayalim ülkenin ilk trans hakimi olmak

Nisha Rao, Pakistan'ın ilk trans avukatı olarak Karaçi barosunda görevine başladı. Trans toplumunun taciz başta olmak üzere yaşadığı hukuki sorunları çözebilmek için avukatlık mesleğini seçen Rao'nun cübbesini giyebilmesi de hiç kolay olmadı.

Lahore şehrinde, orta sınıf eğitimli bir ailede büyüyen Rao, 18 yaşına geldiğinde iki trans arkadaşı ile birlikte evden kaçtı.

Pakistan'ın en büyük şehri olan Karaçi'ye geldiğinde ise buradaki trans toplumuna sığındı. Reuters haber ajansına konuşan Rao, önünde seks işçiliği ve dilencilik seçeneklerinin olduğunu, ama bunların ikisini de yapmak istemediğini anlatıyor.

28 yaşındaki Rao, dilencilik yaptı ancak bunu hukuk okulunun masraflarını karşılamak için yaptığını söylüyor.

Pakistan'da trans bireyler, henüz 2018 yılında eşit yurttaşlık hakları aldı. Nisha Rao, trans toplumunun avukat olmayı başaran ilk üyesi oldu.