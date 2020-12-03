Koronavirüs aşısı: 7.7 milyar insanın aşılanması sırasında aşılması gereken 5 zorluk
Koronavirüs aşısı: 7.7 milyar insanın aşılanması sırasında aşılması gereken 5 zorluk
Başlangıcından 11 ay sonra, koronavirüs salgınına karşı aşı ile mücadele edebilme noktasına gelindi.
Ancak aşının dağıtımı büyük bir lojistik operasyon da gerektiriyor.
Ama 7.7 milyar insanın aşılanması sırasında yaşanabilecek tek zorluk bu değil.
Küresel Gelişim Merkezi Başkanı Kalipso Chalkidou ile Binghamton Üniversitesi'nden Nicole Hassoun, BBC için, koronavirüs aşılarının onaylanması sonrası yaşanabilecek zorlukları beş başlık altında topladı.