Time dergisinin ilk 'Yılın Çocuğu' Gitanjali Rao'nun amacı 'dünyanın sorunlarını çözmek'

Kaynak, Time/PA wire Fotoğraf altı yazısı, Gitanjali Rao bilim insanı deyince genellikle yaşlı ve beyaz kişiler düşünüldüğünü, bunun değişmesi gerektiğini söylüyor

ABD'de yayımlanan Times dergisi ilk kez bir 'Yılın Çocuğu' seçti ve 15 yaşındaki bir bilim insanı Gitanjali Rao'yu bu ünvana layık buldu.

Teknolojik buluşlar üzerinde çalışan Gitanjali Rao, amacının herkese "dünyanın sorunlarını çözecek fikirler üretmek" için ilham vermek olduğunu söylüyor.

Time dergisinin ilk kez ilan edeceği bi ünvan için 5 bin aday arasından seçilen Gitanjali'nin buluşları arasında içme suyunda kurşun olduğunu haber veren bir alet ile siber zorbalığı farkeden bir telefon uygulaması var.

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Rao "Ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz, herkes yapabilir" diyor.

"Televizyonlarda gördüğünüz bütün bilim insanları yaşlı ve genellikle beyaz oluyor" diyen Rao, Time dergisi için insani yardım çalışmalarına katılan ünlü sinema oyuncusu Angeline Jolie ile yaptığı mülakatta kendisinin alışılmış bilim insanı tipinden farklı olduğunu söyledi ve şöyle sürdürdü:

"Amacım sadece dünyanın sorunlarını çözmek için kendi icatlarımı geliştirmek değil ama aynı zamanda başkalarını da bunu yapmaya teşvik etmek çünkü kişisel deneyimimden söylüyorum, kendiniz gibi birinin yaptığını görmezseniz bu işe girişmeniz kolay değil."

Fotoğraf altı yazısı, 15 yaşındaki Rao, önemli buluşlarıyla şimdiden ülke çapında tanınıyor

'Hem yeni hem eski sorunlarla yüzyüzeyiz'

Dünyada çözülmesi gereken çok sorun olduğunu söyleyen genç bilim insanı "Bizim kuşağımız daha önce hiç görmediğimiz birçok sorunla yüz yüze. Fakat aynı zamanda, hâlâ devam eden eski sorunlarla da uğraşıyoruz" diyor.

"Mesela şu anda yeni bir küresel salgının orta yerindeyiz ve aynı zamanda hala insan hakları sorunlarıyla yüzyüzeyiz. Bizim yol açmadığımız ama bizim çözmemiz gereken iklim değişikliği ve yeni teknolojiyle ortaya çıkan siber zorbalık gibi sorunlar da cabası" diye ekliyor.

Time dergisi tarafından, tarihinde ilk kez ilan edilen Yılın Çocuğu ünvanına layık görülen Rao, daha önce su kirliliğini ucuz ve hızlı bir şekilde tespit eden cihazı icat ettiğinde "Amerika'nın en genç ve başarılı bilim insanı" seçilmişti.

Yılın Erkeği'nden Yılın Kişisi'ne

Time 1927 yılında 'Yılın Erkeği' seçmeye başlamış sonraki yıllarda bunu 'Yılın Kişisi' olarak güncellemişti.

Geçen yıl iklim değişikliği için mücadele eden küresel bir hareketin doğuşuna ilham veren İsveçli kız çocuğu Greta Thunberg, 'Yılın Kişisi' seçilen en genç insan olmuştu.

Dergi bu yıl 'Yılın Çocuğu' ünvanının "Amerika'nın genç kuşakları içniden yükselen isimler için bir tür barometre" olacağını yazdı.