Futbolcu Suarez'in şaibeli dil sınavı nedeniyle Juventus yöneticisine soruşturma açıldı

Paratici, süreçle ilgili olarak savcılığa yalan söylemekle suçlanıyor.

Karısı İtalyan asıllı olan Suarez, vatandaşlık için gerekli dil sınavını Eylül'de geçmişti.

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Ancak Suarez'in vatandaşlık başvurusu ve dil sınavı sürecinin normalden çok hızlı ilerlediği ve İtalyanca bilmemesine rağmen dil sınavını geçtiği iddiasıyla inceleme başlatılmıştı.