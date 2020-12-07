Boy uzatma ameliyatları: Acılı, riskli ve pahalı bu ameliyatlar neden tercih ediliyor?

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Boy uzatma ameliyatları: Acılı, riskli ve pahalı bu ameliyatlar neden tercih ediliyor?

Her yıl dünya çapında yüzlerce kişi, pahalı, riskli ve son derece acılı olan uzuv ya da boy uzatma olarak bilinen ameliyatları oluyor. Türkiye de bu ameliyatların yapıldığı bir düzineden fazla ülkeden biri.

BBC'nin ulaştığı ABD, İngiltere, Almanya ve Güney Kore'deki klinikler bu ameliyatlardan her yıl 100 ila 200 civarında yaptıklarını açıkladı.

Türkiye, İspanya, Hindistan ve İtalya gibi ülkelerde ise yılda 20 ila 40 ameliyatın yapılıyor.

İngiltere'de yalnızca birkaç kliniğe bu ameliyatları yapma izni tanınıyor. Ameliyatın maliyeti ise örneğin ABD'de 75 bin dolar ile 280 bin dolar arasında değişiyor.

Boy uzatma ameliyatı yalnızca pahalı değil aynı zamanda riskli de.

Sovyet cerrah Gavril Ilizarov'un İkinci Dünya Savaşı'ndan dönen Rus askerleri üzerinde geliştirdiği bu yöntem 70 senede evrimleşse de temel prensipleri halen aynı.

İkiye kırılan ayak kemikleri arasına açılan bir boşluk metal çubukla tutturuluyor ve günde 1 milimetre civarı çekerek uzatma yapılıyor. Hasta istediği uzunluğa ulaştığında işlem sonlanıyor ve bu bölgede yeni kemik dokusu oluşuyor.