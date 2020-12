Gercüş'te yaşanan tecavüz iddiasıyla ilgili neler biliniyor?

İddialar meclise taşındı

Batman Savcılığı: ''Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir''

EGM: 27 kişi hakkında soruşturma başlattı

Avukat Alaattin Şimşek ''Müvekilimin bu yönde ne bir iddiası oldu ne de beyanı''

Şimşek, "Dosyada iki kişinin adı var ama biz başkaları da olabilir diye şüphelendik, belki birileri daha faydalanmış ya da bu sebeple korkutulmuş olabilir diye her türlü olanağı seferber ettik. İki çocuktan biri tutuklandı, bebeğin babası olduğu düşünülen kişi şu an hapiste, diğeri de askerlik yapıyor bu yüzden daha ifadesi alınmadı ama ve her ikisi de kızın köyden tanıdıkları" diye konuştu.