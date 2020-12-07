Hollandalı milli futbolcu Willems: Çocukken uyuşturucu kaçakçılığı yaptım

Yusuf Özkan

Lahey, Hollanda

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Hollanda Milli Takımı ile Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt'un defans oyuncusu Jetro Willems, 9 yaşındayken, ailesine yardımcı olmak uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını söyledi.

Hollanda'ya bağlı Karayip adalarından Curaçao'da dünyaya gelen Willems, 9 yaşındayken ailesiyle birlikte Rotterdam'a göç etti.

Hollanda'da futbolcuların özel yaşamlarının ele alındığı bir televizyon programına konuk olan 26 yaşındaki oyuncu, çocukluğunun yoksulluk içinde geçtiğini anlattı.

Ailesinin, Hollanda'da yeni bir hayata başlamak için ihtiyaç duyduğu parayı, yanlarında götürdükleri bir miktar kokaini satarak karşılamaya karar verdiğini söyleyen Willems, 9 yaşında uyuşturucu kaçakçısı olmasına yol açan olayı şöyle anlattı:

"Önce ebeveynlerim bir girişimde bulundu ama yapamadılar. Sonra ben kendimi feda ettim. Ben biraz çılgın bir çocuktum, 'Ailem için ben yaparım' dedim. Uyuşturucuyu bacaklarıma sardılar. O zamanlar henüz çocuklar bu kadar sıkı kontrol edilmiyordu. Kimse farketmeden, Hollanda'ya sorunsuz girdik."

Uyuşturucu kaçakçılığının başarılı olması sonucu ailesinin şansının döndüğünü ve Hollanda'da umutlu bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Willems, "Her şey yolunda gitti. Ailem bir iş buldu" dedi.

'Bana sadece bir top yeter'

Jetro Willems, Hollandalı sunucunun, "Peki bunun karşılığında sen ne aldın?" sorusuna da, şu karşılığı verdi:

"Hiçbir şey istemedim. 'Bana vermek istediğiniz her şeyi kız kardeşime bırakıyorum. Bana sadece bir top yeter' dedim. Bir daha asla o duruma düşmemek için çok çalıştım. Sonunda o top, hayatımı kurtardı."

Profesyonel futbol yaşamına, 16 yaşında Sparta Rotterdam takımında başlayan Willems, 2011 - 2017 yılları arasında Hollanda futbolunun önde gelen temsilcilerinden PSV formasını giydi.

Daha sonra Eintracht Frankfurt ile 7 milyon euro karşılığında anlaşma imzalayan Hollandalı futbolcu, geçen sezon İngiliz ekibi Newcastle United'a kiralandı. Willems, 22 kez Hollanda Milli Takımı forması giydi.