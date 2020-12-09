Yunanistan: Midilli'ye ulaşan Somalililer Türkiye'ye öğrenci vizesi ile giriyor

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Yunanistan: Midilli'ye ulaşan Somalililer Türkiye'ye öğrenci vizesi ile giriyor

Atina, Kasım ayı başından bu yana Midilli adasına ulaşan Somali vatandaşlarının sayısının dikkat çekici oranda arttığını açıklayarak, geçişlerin koordine bir çalışma ile gerçekleştiğini öne sürdü.

Yunanistan Göç Bakanlığı, Kasım ayından bu yana Midilli'ye ulaşan 214 kişinin 142'sinin Somalili olduğunu duyurdu.

Bakanlık, Somalilerin ülkelerinden çıktıktan sonra Midilli'ye ayak basmalarına kadar "sivil toplum kuruluşları destekli" koordineli bir çalışmanın yürütüldüğünü de öne sürüyor.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, konu ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, iddiaya konu olan Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının isimlerini açıklamadı.

Göç Bakanlığı, Somalililere ait olduğu söylenen videolar da yayınladı. Bu videolarda konuşan kişiler, Somali'den Türkiye'ye öğrenci vizesi ile geldiklerini söylüyor.

Videodaki bir kişi, Türkiye'de on yıl ve daha fazla zamandır bulunan Somalilerin kendilerine yardımcı olduğunu anlatıyor.

Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi, Somalilerin vize masraflarının da bu sivil toplum örgütleri tarafından ödendiğini kaydetti.

Mitarachi, Somalililerin Türk kıyılarına transfer edildiğini buradan da botlarla Avrupa'ya geçtiklerini söyledi.

Yunanistan Göç Bakanı, Türkiye'ye göçmen anlaşmasına uyma ve geçişleri yasal yollarla engelleme çağrısı yaptı.